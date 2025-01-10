Завершено строительство первого в Усолье-Сибирском гемодиализного центра

Первый гемодиализный центр для людей, страдающих почечной недостаточностью, появился в городе Усолье-Сибирском Иркутской области. Его строительство завершилось накануне, рассказал мэр Максим Торопкин.

«До сегодняшнего дня пациентам из Усолья и Усольского района приходилось ездить в Ангарск, Иркутск за получением гемодиализной помощи по несколько раз в неделю. В нашем городе порядка 50 пациентов получают хронический гемодиализ», – пояснил глава города.

Центр откроется в ближайшее время, после того, как будет найден руководитель. Медучреждение оснащено современным оборудованием, помощь в нем смогут получать и жители других населенных пунктов.

Кроме того, организация специализируется на лучевой, ультразвуковой и лабораторной диагностике любой сложности. Пройти обследование здесь сможет любой желающий.