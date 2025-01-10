Капремонт мегетского виадука планируют завершить к сентябрю 2025 года

Капитальный ремонт мегетского виадука продолжается в Иркутской области. В настоящее время готовность объекта оценивается в 58%, рассказал мэр Ангарска Сергей Петров.

«Все скрытые работы завершены. Металлическая конструкция изготовлена и отгружена на заводе в Омске. Общий объем – 443 тонны. Большая часть уже доставлена в Мегет, остаток привезут в середине января», – пояснил глава городского округа.

В текущем году планируется выполнить устройство стапельной площадки, монтаж самой конструкции. Параллельно будут проводиться работы по устройству подходных путей к мосту. При наступлении положительных температур начнется благоустройство территории и асфальтирование моста. Завершить все работы планируется к сентябрю.

Напомним, виадук эксплуатировался более полувека. Кроме того, он, по данным властей, был создан с нарушениями, в результате чего пришел в негодность.