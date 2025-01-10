Новости

Туризм 2025, последние новости
Названы самые популярные туристические маршруты на Байкале в новогодние каникулы
Число поездок по России в новогодние каникулы выросло на 14%
Льготные билеты в Улан-Удэ и Читу из Иркутска вводит S7 Airlines
Все материалы сюжета

От автомобиля до крышки для банки: самые дорогие и дешевые покупки на Wildberries в 2024 году

Китайский автомобиль Jaecoo J8 стал самым дорогим товаром, купленным на онлайн-платформе Wildberries в 2024 году. Покупатель приобрел его за 4,345 миллиона рублей. Самыми дешевыми товарами стали крышка для банки, проданная в Курской области всего за два рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединенной компании Wildberries & Russ.

Читайте также:

Автобренды поднимают цены и отменяют скидки
10 января 2025
Рост продаж новых легковых автомобилей в России в 2024 году составил 47%
6 января 2025

Согласно предоставленной информации, все десять позиций среди самых дорогих товаров заняли автомобили марки Jaecoo. Первое место занял Jaecoo J8 в версии 2.0T 7DCT с комплектацией Supreme BL и цветом Bluish Gray, стоимостью 4 345 000 рублей. Второе место досталось той же модели, но в иной комплектации, за 4 302 000 рублей. Третья позиция принадлежит версии автомобиля за 3 969 150 рублей.

Все покупки из топ-10 были сделаны в основном в Московской области, а также в Москве, Свердловской, Смоленской областях и Республике Татарстан.

Самыми дешевыми покупками стали: крышка для банки за два рубля в Курской области, упаковка батареек (четыре штуки за четыре рубля) в Томской области и кабель Micro USB за такую же цену в Мурманской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "АВТО":
Все материалы сюжета (758)


Реклама на сайте

Прогнозы 2025
Единый план 2030: 10 ключевых показателей для будущего России
Цены на вторичное жилье в 2025 году вырастут сильнее, чем на новостройки
«Я бы с удовольствием что-нибудь купил». Инвестор Джим Роджерс – о перспективах российского рынка акций
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес