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Мемориал «Вечный огонь» отремонтировали в Иркутске

В Иркутске завершили ремонт мемориального комплекса «Вечный огонь». Его привели в порядок в рамках мероприятий по подготовке к 80-летию Великой Победы, рассказали в пресс-службе мэрии.

<p>Фото пресс-службы мэрии Иркутска</p>

Фото пресс-службы мэрии Иркутска

Сотрудники подрядной организации полностью переложили гранитную плитку, заменив изношенные и сломанные элементы. Выполнили полировку блоков, отреставрировали и заново установили монолитные ступени из гранита на лестнице.

Помимо этого, ремонт включал в себя замену основания тротуарной плитки, пескоструйную очистку блоков и гранитной плитки, зачистку и заделку швов. Приемка работ состоялась перед новогодними праздниками.

По другому муниципальному контракту в районе мемориала был выполнен ремонт линий электроснабжения и освещения. Специалисты уложили новые кабельные линии, установили опоры и светильники. Фонари подсвечиваются красным цветом в вечернее время.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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