«Альфа-Капитал»: Рынок акций вернулся к росту

В пятницу, 10 января, российский рынок акций восстановил позиции. К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 1,59% до 2817 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,61% до 867 пунктов.

– Инвесторы опирались на позитивную динамику в нефти, а также на расчет об улучшении геополитической ситуации после инаугурации Дональда Трампа, – отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал».

Фаворитами дня стали бумаги НМТП (+7,41%), ДВМП (+5,36%), «Русснефти» (+5,33%), НЛМК (+4,72%), МТС (+4,37%) «Новатэка» (+4,19%), «Фармсинтеза» (+4,19%), «Алроса» (+4,06%), МКПАО «ВК» (+4,02%). В «красной» зоне оказались префы «Сургутнефтегаза» (-3,23%) из-за слухов о вероятности введения новых антироссийских санкций, бумаги «Роснефти» (-2,07%) на фоне дивидендной отсечки и «Газпромнефти» (-1,88%).

Индекс RGBI упал на 0,43% до 105,49 пунктов.