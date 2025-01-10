США готовят новые жесткие санкции против российской нефтяной отрасли

Соединённые Штаты планируют ввести одни из наиболее суровых санкций в отношении российской нефтяной индустрии, сообщает РБК со ccылкой на Reuters. Согласно документу, с которым ознакомились журналисты агентства, ограничительные меры затронут около 180 судов, нескольких крупных трейдеров, две ведущие нефтяные компании и ряд топ-менеджеров. Документ, предположительно исходящий от Министерства финансов США, сейчас распространяют среди европейских и азиатских трейдеров. Пока агентство не может подтвердить его подлинность.

Среди компаний, попавших под санкции, упоминаются «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Также ограничения могут коснуться таких страховых гигантов, как «АльфаСтрахование» и «Ингосстрах».

Кроме того, источники Reuters сообщают, что индийские компании готовятся к серьёзным сбоям в поставках российской нефти в связи с новыми санкциями Вашингтона.

На фоне этих новостей цены на нефть марки Brent демонстрируют уверенный рост. Котировки увеличились на 3,7% и достигли отметки в $80 за баррель.