СК: Халатность экс-мэра Тайшетского района привела к массовым нападениям собак на людей

В Иркутской области осудят 61-летнего бывшего мэра Тайшетского района. Его обвинили в халатности, сообщают пресс-службы региональных прокуратуры и СК.

По версии следствия, в 2023-2024 годах чиновник должным образом не организовал и не контролировал работу по регулярному отлову, транспортировке и содержанию бездомных собак. На эти цели было выделено 2,5 млн рублей из госбюджета.

Как отмечают правоохранители, из-за этого животные напали на 58 человек, в том числе 30 детей. Некоторые люди получили травмы.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.