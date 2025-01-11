Строительство новой подстанции завершили в Усть-Куте при поддержке ИНК

В Усть-Куте завершено строительство новой подстанции «Микрорайон» 35/6 кВ. Объект инфраструктуры готов к использованию и принят городской администрацией.

Подстанция спроектирована и построена с учетом современных стандартов безопасности. Энергообъект мощностью 6,3 МВт позволит обеспечить электричеством строящийся микрорайон в Усть-Куте, предназначенный для проживания сотрудников Иркутского завода полимеров и их семей, а также новые инженерные объекты в рамках комплексного развития территории: котельную, очистные сооружения, водозабор.

Подстанция «Микрорайон» – первый из четырех новых инженерных объектов, построенный в Усть-Куте при поддержке ИНК. «Компания также за счет собственных средств профинансировала разработку проектной документации и прохождение необходимых экспертиз для строительства котельной на биотопливе, водозабора и очистных сооружений производительностью 2,5 тыс. кубометров в сутки. Запуск всех перечисленных сооружений окажет и положительное влияние на баланс мощностей городской инфраструктуры для обеспечения развития города», – сообщил директор дирекции по строительству жилой и социальной инфраструктуры и вопросам градостроительства ИНК Игорь Драчёв.

Напомним, в конце 2024 г. ИНК полностью завершила монолитные работы первых двух домов нового микрорайона в Усть-Куте. В настоящее время ведутся внутренние работы, остекление зданий, утепление фасадов.

Современный жилой комплекс возводят на площади 25,7 га. Для коммерческих объектов предназначена часть первых этажей. Детские сады, школа, спорткомплекс и досуговый центр будут доступны для всех жителей Усть-Кута.