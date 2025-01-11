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Атомную электростанцию планируют построить в Иркутской области

Сибирская атомная электростанция появится в Иркутской области. Это следует из данных Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, опубликованной на сайте кабмина.

Предполагается, что в 2041 году в Приангарье появится один ядерный реактор мощностью 1255 МВт, в 2042-м – два реактора общей мощностью 2510 МВт.

Создание энергетических объектов необходимо для поддержания баланса производства и потребления электричества и мощности в единой энергосистеме России, обеспечения ее надежности, предотвращения прогнозируемых энергодефицитов.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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