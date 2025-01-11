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Гигантскую снежную открытку нарисуют на льду Байкала

Огромная снежная открытка появится на поверхности озера Байкал. Ее нарисуют в рамках тематического фестиваля 22 февраля, пишет ТАСС.

Мероприятие состоится селе Максимиха в Республики Бурятия. К нему присоединятся туристы из Монголии, Китая и разных городов России. Ожидается прибытие не менее 500 человек. На месте будет создана открытка из снега с лотосом – символом буддизма – размером 40 на 40 метров.

Также запланированы национальные игры и концертная программа. Мероприятия будут приурочено к Сагаалгану – Новому году по лунному календарю.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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