Строительство жилых корпусов Марковского геронтологического центра завершат в 2026 году

Строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами Марковского геронтологического центра в Иркутске выполнено более чем на 50%. Работы планируется завершить в 2026 году, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.
Стоимость проекта составляет более 1,188 млрд рублей, включая средства федерального и областного бюджетов. Возведение объектов началось в июне 2023 года. Уже частично выполнены армирование перекрытий, монтаж арматуры колонн и сварочные работы, устройство каменной кладки из газобетонных блоков, монтаж стоек и закладных деталей кладки, систем теплоснабжения приточных вентиляционных установок, армирование лестниц.
В настоящее время на объекте работают более 90 человек. Для выполнения строительных работ выделено 13 единиц техники.