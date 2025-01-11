Строительство жилых корпусов Марковского геронтологического центра завершат в 2026 году

Строительство двух жилых корпусов на 120 мест с теплыми переходами Марковского геронтологического центра в Иркутске выполнено более чем на 50%. Работы планируется завершить в 2026 году, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Стоимость проекта составляет более 1,188 млрд рублей, включая средства федерального и областного бюджетов. Возведение объектов началось в июне 2023 года. Уже частично выполнены армирование перекрытий, монтаж арматуры колонн и сварочные работы, устройство каменной кладки из газобетонных блоков, монтаж стоек и закладных деталей кладки, систем теплоснабжения приточных вентиляционных установок, армирование лестниц.

В настоящее время на объекте работают более 90 человек. Для выполнения строительных работ выделено 13 единиц техники.

Марковский геронтологический центр предназначен для постоянного или временного проживания мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, граждан с инвалидностью, а также людей, нуждающихся в постоянном уходе. Учреждение работает с 2004 года и является единственным геронтологическим центром в Приангарье. Сегодня социальную помощь в учреждении могут получать 309 человек. Новые объекты позволят сократить очереди.