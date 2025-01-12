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Мощности Иркутской ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском будут увеличены

В Иркутской области планируют увеличить мощности действующей ТЭЦ-11. Это следует из Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, опубликованной на сайте кабмина.

По данным в документации, сейчас на ТЭЦ действует семь агрегатов общей мощностью 320,3 МВт. К 2031 году на станции будет работать уже 10 агрегатов: к этому времени создадут три новых паросиловых установки – они увеличат мощность предприятия на 690 МВт.

Также будут созданы два новых захода воздушных линий электропередач с отпайкой на Иркутскую ТЭЦ-11 протяженностью 2,4 км и 2,5 км.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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