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Более 30 ледовых переправ открыли в Иркутской области

В Иркутской области ввели в эксплуатацию 32 ледовые переправы. Они действуют для безопасного пересечения водоемов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В настоящее время открыто 15 плановых переправ: по три – в Катангском и Братском районах, по две – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Чунском районах, по одной – в Шелеховском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах», – говорится в сообщении.

Кроме того, запущено 17 внеплановых зимников: семь – в Катангском районе, шесть – в Тайшетском раойне, три – в Киренском районе, одна – в Нижнеилимском районе.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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