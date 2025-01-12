Работники в Иркутске мечтают, чтобы их начальниками были Тони Старк, Глеб Жеглов и Бэтмен

Необычный опрос провели в Иркутске. У работающих горожан спросили, кого из героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своего руководителя. Результаты исследования озвучил SuperJob.

8% иркутян хотели бы, чтобы их начальниками были Тони Старк из «Железного человека», по 7% голосов отдали за Шерлока Холмса, Глеба Жеглова и Бэтмена, по 6% – за Катерину Тихомирову из кино «Москва слезам не верит», Людмилу Калугину из «Служебного романа», Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хауса из «Доктора Хауса» и Терминатора.

Кроме того, люди назвали Романа Шилова из «Ментовских войн», Андрея Быкова из «Интернов», Филиппа Преображенского из «Собачьего сердца», Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера», Сашу Белого из «Бригады», Джокера и Сергея Глухарева из «Глухаря» и других.