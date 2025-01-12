Почти 400 домов в иркутском садоводстве «Родник» остались без электроэнергии

Авария на трансформаторной подстанции произошла в садоводстве «Родник» в Иркутске. В результате без электричества остались 370 домов, в 120 из них люди живут круглый год. Подробности рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«Причиной отключения стала неисправность трансформаторной станции. Также есть информация, в пятницу жители собственными силами делали ремонт подстанции. Точнее нанимали для этого бригаду, после чего оборудование вышло из строя», – отметил глава региона.

По данным властей, трансформаторная подстанция находится в собственности СНТ, потому ее содержанием и обслуживанием должны заниматься сами жители. Несмотря на это людям окажут экстренную помощь и заменят трансформатор. Соответствующие работы уже начались.

В пределах садоводства развернули пункт временного обогрева – здесь можно согреться, получить питание, зарядить технику.