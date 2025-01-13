Средняя зарплата женщин в России оказалась ниже, чем у мужчин: главное к утру

Пока вы спали, к текущему утру стало известно, какая сфера деятельности является лидером по приросту вакансий, сколько в среднем зарабатывают мужчины и женщины в России и как различаются их зарплаты, а также о каких киногероях-начальниках мечтают иркутяне. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Спрос на менеджеров

В РФ по итогам 2024-го сфера продаж стала лидером по приросту вакансий, которых работодатели разместили почти на 50% больше, чем год назад. Это связано с развитием электронной коммерции и расширением компаний. Средняя зарплата в этой отрасли оказалась равна почти 67 тыс. рублей. Активнее всего искали менеджеров по развитию бизнеса, менеджеров по работе с клиентами и риелторов.

Биржа Эфиопии оживает

Впервые с 1974 года будет запущена Эфиопская фондовая биржа, о чем сообщили власти государства. Такое решение принято с целью экономического развития страны. Предполагается, что биржа будет служить платформой для эфиопских и иностранных инвесторов. Здесь будет предложен ряд финансовых продуктов и услуг.

Разрыв в зарплатах

Аналитики подсчитали средние заработные платы мужчин и женщин в России. Расчеты произвели на основе данных за 2023 год. По их результатам установили, что сильная половина получает больше – почти 88 тысяч рублей, тем временем женщины – около 61 тысячи рублей. Разрыв связывают с нехваткой кадров: в особенности недостаточно представителей мужских профессий, в результате чего для привлечения специалистов работодатели улучшают коммерческие предложения за счет повышения вознаграждений за труд – дискриминация по половому признаку отсутствует, отмечают аналитики.

Начальник – супергерой

В Иркутске провели необычный опрос. Респонденты рассказали, кого из героев кино и сериалов они хотели бы видеть в качестве своего руководителя. Самыми предпочтительными кандидатурами оказались Тони Старк из «Железного человека», Шерлок Холмс, Глеб Жеглов и Бэтмен. Также горожане готовы трудиться под руководством Катерины Тихомировой из кино «Москва слезам не верит», Людмилы Калугиной из «Служебного романа», Макса Отто фон Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», Грегори Хауса из «Доктора Хауса» и Терминатора.

Рост энергомощностей

Энергомощность Иркутской области будут увеличивать. В частности, модернизация затронет ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском. Здесь планируют к 2031 году обустроить три новых паросиловых установки – они увеличат производительность предприятия на 690 МВт. В настоящее время мощность семи действующих агрегатов оценивается в 320,3 МВт.