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Китайские родители нашли неожиданное решение: курьеры теперь возят детей в школу

Новый тренд набирает популярность среди китайских родителей: вместо того чтобы самим сопровождать детей в школу, они начали нанимать курьеров. Идея возникла благодаря одной из жительниц страны, которая призналась, что ей сложно просыпаться ранним утром зимой из-за холодов. Женщина решила передать эту задачу доставщику еды, поручив ему доставить её ребёнка в школу. Этот необычный подход быстро нашёл поддержку среди других родителей, сообщает South China Morning Post.

История получила широкую огласку после того, как мать поделилась своим опытом в социальных сетях. Её пост привлек внимание пользователей, многие из которых оценили идею как «очень умную». Комментаторы отметили, что доставка детей в школу ничем не отличается от доставки посылок: главное, чтобы ребёнок прибыл вовремя и в безопасности.

Этот случай иллюстрирует, насколько сильно современные технологии и сервисы меняют повседневную жизнь людей. Курьеры, привыкшие доставлять еду и товары, теперь осваивают новую нишу — транспортировку школьников.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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