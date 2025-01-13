Названы самые популярные подержанные автомобили в 2024 году

На рынке подержанных машин наблюдался рост предложения на 45%. Данные приводит портал Дром.

В январе в продаже было 530 тыс. автомобилей, а к концу года их месячное количество выросло до 765 тыс. машин. При этом средняя цена за последний год снижалась с 1,6 до 1,4 млн рублей. Хотя в прошлые годы наблюдался рост цен. В среднем в месяц покупали порядка 250 тыс. подержанных автомобилей, пик наблюдался в октябре – 295 тысяч машин купили за месяц. В день продается порядка 9 тысяч автомобилей.

Покупатели больше предпочтения отдавали Лада Гранта (61 тыс. проданных автомобилей в 2024 году по средней стоимости 658 тыс. рублей). Рост продаж за год составил 24%, при этом и средняя стоимость этого автомобиля выросла на 14%.

Второе место по популярности занимает Лада Приора (55 тыс. проданных авто в 2024 году по средней стоимости 384 тыс. рублей). Прирост продаж по сравнению с 2023 годом составил 6%, хотя средний ценник на эту модель вырос на 18%.

Третью строчку по популярности среди подержанных автомобилей занимает корейский Hyundai Solaris (51 тыс. проданных авто в 2024 году по средней стоимости 1,1 млн рублей). За год эта модель также выросла в цене на 5%, при этом ее стали покупать на 7% чаще.

Четвертое место занимает Kia Rio (47 тыс. проданных авто в 2024 году по средней стоимости 1,1 млн рублей). Ее стали покупать на 10% чаще, а рост цены среди популярных моделей был самым низким всего 3,5%.

Завершает пятерку лидеров по продажам на рынке подержанных автомобилей Toyota Corolla (44 тыс. проданных авто в 2024 году по средней стоимости 688 тыс. рублей). Средняя стоимость популярного японца выросла на 19%, возможно, поэтому продажи по сравнению с прошлым годом упали почти на 10%.

Китайские бренды хоть и недавно вошли на рынок России как новые модели уже стали частью рынка подержанных авто и спрос на большинство популярных моделей вырос. Чаще всего в 2024 году на через сайт Дром россияне покупали Geely Coolray (4,5 тыс. проданных авто в 2024 году по средней цене 2 млн рублей). За год его цена почти не изменилась, прибавила всего 0,2%, а вот количество продаж выросло на почти на 74%.

Вторым любимчиком стал Chery Tiggo 7 Pro (3,9 тыс. проданных авто в 2024 году по средней цене 1,9 млн рублей). Его стали покупать на 43% чаще и средняя цена приятно упала на 10%.

На третьем месте по популярности Haval Jolion (3,7 тыс. проданных авто в 2024 году по средней цене 2 млн рублей). По сравнению с 2023 годом россияне его продажи выросли на 113%, а средняя цена упала на 4%.

Lifan X60 занял четвертую строчку по популярности на подержанном рынке среди китайских авто (3,6 тыс. проданных авто в 2024 году по средней цене 664 тыс. рублей) с падением продаж в 6% по сравнению с 2023 годом и его средняя цена поднялась на 7%.

Завершает рейтинг популярных у россиян китайских марок на рынке б/у автомобилей Haval F7 (3,4 тыс. проданных авто в 2024 году по средней цене 2 млн рублей). Его прирост продаж составит почти 70% за год, а цена упала на 5%.