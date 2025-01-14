«Можем удивить даже бывалых туристов»

Лёд Байкала – хит зимнего туристического сезона в Иркутской области, пик которого приходится на февраль-март. Компании из сферы турбизнеса готовятся к нему заранее, продумывая интересные маршруты и сервис. Особый индивидуальный подход к этому процессу отличает команду увлечённых профессионалов премиального туроператора по Байкалу и Восточной Сибири НУУР 1642. Директор компании Алёна Ямщикова рассказала порталу SIA.RU, в чём заключается неповторимость ледовых туров, которые «верстают» её коллеги.

Фото из архива компаниии.

Простор для фантазии

Алёна, что особенного вы предлагаете туристам в зимний сезон на Байкале?

– Зимний Байкал и его фантастически уникальный лёд настолько прекрасны и самодостаточны, что сами по себе являются основой туристической программы. Наша главная задача – раскрыть красоту природы с бережным отношением к ней, сохраняя то, что у нас есть. Поэтому мы вносим в наши туры свою особую специфику, которая основывается на индивидуальном подходе и на очень высоком качестве оказания услуг.

На региональном рынке НУУР 1642 отличается тем, что у нас есть собственная техника, которую можно использовать в любом сезоне. В частности, с 2025 года на лёд Байкала выйдут два новых судна на воздушной подушке (СВП), которые сейчас проходят процедуру оформления и регистрации. Их наличие даёт нам настоящий простор для фантазии, потому что теперь мы не будем в этом плане от кого-то зависеть, а в сочетании с нашими внедорожниками TANK и туристическим автобусом, мы предлагаем гостям абсолютно любые маршруты.

Алёна Ямщикова, директор компании НУУР 1642

Фото: Андрей Фёдоров

Кроме этого, наличие СВП позволяет нам работать в строгом соответствии с законодательством, которое запрещает передвижение по льду Байкала на автомобильном транспорте для обеспечения безопасности туристов. А это – один из главных принципов работы нашей компании.

А насколько серьёзно вы относитесь к вопросам экологии?

– Наше кредо – проводить зимние туры безопасно не только для гостей, но и безопасно для нашего озера. Мы не будем специально нарушать его лёдяной покров, не будем разукрашивать гроты, потому что мы – за естественную красоту природы и за созерцание её идиллии. Мы хотим показывать в наших турах максимально естественный Байкал с минимальным воздействием на него человека. И у нас всё соответствует именно этой философии.

На каких ледовых маршрутах будут использоваться судна на воздушной подушке?

– Поскольку они будут базироваться в Листвянке, то в программу туров включены маршруты вдоль Кругобайкальской железной дороги, в сторону Большого Голоустного, Больших Котов и Песчанки, но в каждый классический маршрут будет добавлена своя изюминка, необычная составляющая в виде тест-драйва внедорожников по дороге на место пересадки на СВП или необычного кулинарного мастер-класса под открытым небом, на берегу озера. По потребности будем также перегонять судна на большой Байкал. Но так как мы специализируемся на индивидуальном подходе к организации туров, то на самом деле готовы начать путешествие из любой точки Байкала, которая интересна туристу. То есть человек может просто высказать свои пожелания, идеи, а мы под них разработаем маршрут.

Фото из архива компаниии.

Каждый наш тур, и даже просто экскурсия по Иркутску, содержат ту самую изюминку, эксклюзивность, и мы над этим очень много работаем. Даже если гости уже были на Байкале, я уверена, что мы сможем их удивить, дополнив классическую программу нестандартным опытом и необычными эмоциями. Мы стремимся не просто свозить наших гостей в какое-то популярное туристическое место, а по-настоящему их удивить, чтобы они получили уникальный опыт и незабываемые впечатления. Плюс нам очень важно донести до людей ценность нашего региона, ценность Байкала, в том числе для того, чтобы сохранить тот же лёд в нетронутом виде.

Готовы воплотить ваши мечты

Какие-то конкретные предложения у вас уже есть? Ведь до официального старта ледового сезона на Байкале остаётся не так много времени.

– Мы опубликовали на своём сайте https://nuur1642.ru/poznanie информацию о линейке туров на ледовый сезон, они выложены для примера, каждый из них мы готовы адаптировать под пожелания наших гостей по содержанию, продолжительности, насыщенности.

В маршрутах на 8 марта и 23 февраля предлагаем варианты индивидуальных и групповых туров, групповые туры могут быть использованы для проведения корпоративов. В наших турах предусмотрена праздничная программа – более романтичная с цветами на 8 марта и вариант с любительской рыбалкой на 23 февраля. Кроме того, в турах будем заезжать на ледовые станции, посещать фестиваль ледовых скульптур «Olkhon Ice Fest». А самое главное любоваться красивой природой нашего края, слушать озеро и вглядываться в прозрачное полотно чистого Байкальского льда.

Отмечу, что уже сейчас у нас есть в продаже подарочные сертификаты на 23 февраля и 8 марта.

Фото из архива компаниии.

А как обстоят дела с бронированием мест размещения на эти даты и в целом на зимний сезон?

– Конечно, туры на зимний Байкал нужно было бронировать, как говорится, ещё вчера, потому что сейчас в местах размещения на Байкале практически полная загрузка и очень сложно что-то найти.

Но мы успели забронировать места для наших гостей в интересных локациях под будущие туры и на 23 февраля, и на 8 марта. Тем не менее, не стоит надолго откладывать решение о поездке, пока ещё есть места и время на подготовку вашего индивидуального тура. Либо всегда есть вариант делать радиальные маршруты на Байкал из Иркутска. В городе у нас есть комфортное размещение, в НУУР 1642 есть все виды транспорта, с помощью которых можно составить не менее интересные маршруты в разные точки Байкала с базированием в Иркутске, заодно и исторический город посмотреть.

А если к массовому сезону на Байкале не будет чистого льда? Вы предусматриваете такой «форс-мажор»?

– Если чистого льда не будет в одном месте, то наличие собственных СВП даст нам возможность его найти на других локациях. В отличие от коробочных туров с чётко определённым маршрутом и арендованным на время транспортом, у нас есть возможность искать лёд, перемещаясь из одной точки озера в другую. К тому же на озере есть традиционные места с сильным ветром, где снег чаще всего сдувает. Мы - туроператор с берегов Байкала, бываем на озере с детства и постоянно, уверена, эти знания помогут нам в поисках.

Каждому туру – свой сценарий

У любителей передвигаться на внедорожниках, какие есть варианты зимних путешествий?

– Сафари по Тажеранским степям, по Ольхону (после открытия переправы), плюс мы возобновляем наш необычный кольцевой маршрут – перегон с Голоустенского тракта в Бугульдейку по дорогам, которыми пользуются только охотники: внедорожники у нас имеют специальное оснащение, это высокопроходимые машины, которые могут преодолеть любое бездорожье. Мы опробовали этот маршрут в начале 2024 года, он получился очень интересным, насыщенным, в том числе, краеведческой информацией. Во время экскурсий на внедорожниках используется спецоборудование, которое позволяет слушать экскурсовода во всех машинах: то есть люди не просто сидят и смотрят в окно, а вовлечены в процесс. И ещё особую изюминку этому маршруту придаёт пикник с горячими блюдами на лесной опушке в окружении заснеженной природы, приготовленный шеф-поваром.

Фото из архива компаниии.

Кроме того, такой тур позволяет вернуться из Бугульдейки в Иркутск другой дорогой, то есть, закольцевать маршрут, что тоже отличает его от большинства поездок на Байкал. А сейчас – за счёт пополнения технических средств – у нас появилось ещё больше возможностей, и мы готовы компоновать этот тур с ледовой программой на СВП.

Индивидуальные туры, на которых специализируется ваша компания, рассчитаны конкретно на одного человека?

– Индивидуальные – это не значит для одного человека. Это значит, что маршрут будет разработан для вас индивидуально. Такие туры могут быть рассчитаны на одного или двух человек, а также на семью или, к примеру, на группу друзей. Но это будут не коробочные туры, а именно индивидуальные путешествия, сценарии которых разрабатываются под конкретного человека или группу, с учётом их потребностей. И даже если заказчик не знает, что хочет посмотреть, мы предложим варианты, которые будут ему интересны. Кроме того, мы подстроимся под динамику гостя: если он предпочитает интенсивный тур с большим количеством активностей, мы сделаем его таким, а если его задача, наоборот, расслабиться и посозерцать красоту зимнего Байкала, то мы организуем такой вариант отдыха. Можно и романтики добавить, например, наблюдение за звёздами, что будет очень кстати для 14 февраля. В подобные предложения мы включаем сопровождение шеф-повара, если есть такой запрос, а также кейтеринг или гриль-станцию на берегу озера с мастер-классами. Мы можем выполнить любой «каприз» - от вертолетной прогулки до специально разработанного под вас лазерного шоу, опять же всё в рамках нашей концепции безопасности людей на маршруте и безопасности нашего озера.

Плюс обеспечим информационную насыщенность на любую тему: от краеведения до научной составляющей – в команде НУУР 1642 работают 10 гидов, и не побоюсь сказать, что это лучшие гиды Иркутска, очень увлечённые люди, которые обожают Байкал, и с огнём в глазах рассказывают о нём гостям.

Фото из архива компаниии.

С большими группами вы работаете?

– Работа с крупными корпоратами и MICE-мероприятия, а это чаще всего группы от 30 до 200 человек – второе основное направление нашей деятельности, на котором мы специализируемся и будем продолжать развивать в 2025 году. У нас уже сложился большой позитивный опыт такой работы, в частности, наша компания была партнёром культурной программы Международного Байкальского риск-форума в октябре 2024 года. Мы можем организовывать под ключ различные массовые мероприятия – в том числе, с выездом на Байкал – которые станут отличным дополнением к официальной части каких-либо деловых форумов. Чтобы понимать масштаб наших скиллсов в этом плане, то у нас есть опыт проведения мероприятия на 100 человек в Усть-Куте, для которого привезли не только стулья и столы из Иркутска, потому что в Усть-Куте их не было в достаточном количестве, но и бренд-шефа и основателя ресторана «Fresco» из Красноярска. Этот опыт позволяет нам сказать, что мы можем на должном уровне провести большое серьёзное мероприятие с необычным эксклюзивным подходом в любой точке нашей необъятной Сибири.

Николай Самойлов

Фото из архива компаниии.

НУУР 1642 возобновляет сезон поездок в ленд арт-парк Тужи в Забайкалье. Этот межрегиональный маршрут, получивший название «Услышать себя», является одним из наших уникальных турпродуктов не только в регионе, но и в стране. В этом году мы расширяем предложение туров в Тужи, помимо классического варианта с йогой, предлагаем вариант Тужи-лайт, без неё, с созерцанием природы и погружением в творчество Даши Намдакова. Туры в Тужи мы готовы организовать в индивидуальном формате в любой день и также спланировать программу под пожелания гостей. Кстати, на Всесоюзном конкурсе «Туристический бренд 2024 года», финал которого проходил в Нижнем Новгороде, проект компании «Услышать себя» стал открытием для профессионального сообщества и получил награду «Золотой бренд года» по туристическому направлению.

Реклама. ООО "Нуур 1642". erid:2VfnxxBJawz