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Каких специалистов в Иркутской области чаще сокращали в 2024 году?

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О кадровых изменениях в компаниях заявила треть опрошенных иркутян. Данные опроса приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

32% работников Иркутской области подтвердили факт увольнений, из них 9% уточнили, что увольняли много, 23% – что выборочно. Оставшиеся 15% затруднились дать ответ.

О массовых фактах сокращения чаще всего сообщали менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%). О выборочных – представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%).

В региональном разрезе больше всего выборочных сокращений было в компаниях Иркутской области (23%), Воронежской и Нижегородской областей (по 20%), а массовых – у работодателей в Приморском крае (15%), Омской области и Москве (по 13%). Напротив, самая стабильная ситуация и отсутствие сокращений отмечали работники в Ханты-Мансийском АО (77%), Приморском крае, Кемеровской области (по 68%), Челябинской области и Красноярском крае (по 63%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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