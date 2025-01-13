Фестиваль робототехники «РобоСиб» от Эн+ пройдет с 17 по 18 января в «СибЭкспоЦентре»

Вход на мероприятие свободный для всех гостей. Помимо соревнований, в которых за победу сразятся более 160 команд из юных инженеров и робототехников со всей Сибири, гости мероприятия смогут принять участие в мастер-классах, а также посмотреть научные, световые и акробатические шоу и проявить себя в игровой зоне.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Активности по интересам смогут найти для себя все члены семьи, ведь на фестивале можно попробовать себя в 3D-моделировании, своими руками создать интерактивные открытки, светящиеся брелки и расписать пряники, а также продегустировать кислородные коктейли и красивую сахарную вату. Для самых маленьких гостей будет работать зона аквагрима в стиле роботов, а также стена-раскраска.

Подробную программу мероприятия можно посмотреть на сайте проекта РобоСиб.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В соревновательной программе гости фестиваля смогут поболеть за команды из Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярского края, Бурятии и Хакасии. Они примут участие в отборе на международный чемпионат по робототехнике, который в 2025 году пройдет в Южно-Сахалинске.

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Участниками проекта за 10 лет было сконструировано порядка 1 500 роботов, в том числе роботы-чистильщики, которые помогали волонтерам экологической акции компании Эн+ «360» убирать мусор на Байкале. Поддержка интереса населения к науке, изобретательству и инженерно-техническим направлениям является одной из ключевых задач социальной деятельности компании. Основатель энергохолдинга Эн+ Олег Дерипаска, сам окончивший с отличием физфак МГУ, не раз говорил о необходимости популяризации точных наук, ведь выпускники именно подобных факультетов составляют костяк инженерных профессий на промышленных предприятиях России.