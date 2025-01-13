Встречу Путина и Трампа предложили провести в Сербии

С заявлением выступил сербский лидер Александр Вучич. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежный телеканал Pink TV.

Сербия готова стать площадкой для переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, заявил Pink TV сербский лидер Александр Вучич.

«Я никогда не ввязывался в мировые проблемы, но Сербия заинтересована в том, чтобы стать местом встречи президента России и президента Америки. Мы полностью готовы гарантировать безопасность обоих президентов», – сказал Вучич.

Напомним, что 5 ноября 2024 года в США прошли выборы 47-го президента. В гонке участвовали вице-президент Камала Харрис и миллионер Дональд Трамп. Последний забрал «колеблющийся штат» Пенсильвания, а вместе с ним и победу в голосовании.