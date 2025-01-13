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Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в 50 млрд долларов

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28 ноября 2024

Ранее страховые убытки увеличились до 20 млрд. Об этом пишет бизнес-издание РБК со ссылкой на данные JPMorgan.

Аналитики JPMorgan со вчерашнего дня увеличили ожидания экономических потерь от пожаров в Калифорнии более чем вдвое — до 50 млрд долларов, говорится в письме банка клиентам, передает зарубежное издание Financial Times (FT). Аналитики объяснили изменение оценки ограниченным прогрессом в сдерживании бедствия и распространением пожаров на соседние районы.

До этого JPMorgan оценивал страховые убытки от пожаров в $10 млрд. К таким страховым убыткам привели пожары, охватившие округ Бьютт в Калифорнии в 2018 году. FT отмечает, что это были одни из самых разрушительных лесных пожаров последних лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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