Банки выходят из программы льготного кредитования аграриев

Первым такое решение принял Сбербанк. Об этом пишет газета «Известия».

Банки начали выходить из программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Первым такое решение принял Сбербанк. На его долю приходилось 35% финансирования российского АПК, ранее сообщал зампред правления финорганизации Анатолий Попов.

Решение банка об отказе участвовать в программе в 2025 году обсудили на совещании с участием Минсельхоза, представителей правительства, регионов и АПК. Об этом «Известиям» рассказали представители аграрного бизнеса и подтвердили власти субъектов.

В Союзе органического земледелия объяснили причину осторожности банков высокими рисками и падающей рентабельностью аграрного бизнеса.

– Мы – рискованный для банков актив. Сельское хозяйство перестает быть прибыльным бизнесом, а кредиты просто могут не отдать, поэтому будет и массовый выход предпринимателей из АПК, – пояснили «Известиям» в организации.

Ранее стало известно, что большинство студентов оценивают перспективность работы в отрасли сельского хозяйства на 7-10 баллов из 10. При этом у двух третей студентов агровузов не было в роду работников в этой сфере. 56% студентов после обучения планируют развивать собственный бизнес. Опрошенные рассказали о факторах выбора профессии и будущего места работы, желаемом уровне заработной платы и компаниях, в которых хотели бы работать.