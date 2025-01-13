Ночное преображение: Музей Иркутска засиял новым светом

В историческом центре Иркутска на улице Франк-Каменецкого, 16, где расположен музей истории города, обновлена фасадная подсветка. Теперь здание украшает новый рисунок освещения, состоящий из 38 современных ламп. Проект реализован за счет средств муниципального бюджета, общая сумма затрат составила свыше 560 тысяч рублей.

Фото https://admirk.ru/

Как отметил директор музея Сергей Дубровин, обновление подсветки фасадов исторических зданий началось еще в начале 2023 года по инициативе мэра Иркутска Руслана Болотова. Если владельцы и арендаторы других старинных построек последуют примеру, город вскоре обретет совершенно новый облик.

Напомним, что подсветка на 16 исторических зданиях в Иркутске появилась в декабре 2023 года. Каждый объект получил индивидуальное освещение, подчеркивающее его уникальные архитектурные черты. Этот проект стал возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Важно отметить, что это лишь часть масштабной программы обновления городской инфраструктуры. Кроме того, в рамках другого проекта под названием «Туристический код центра города» в Иркутске улучшили пешеходный маршрут «Зеленая линия», установив новые элементы навигации, закупив роботов-гидов и добавив туалетные модули. Все эти меры направлены на создание комфортной среды для жителей и гостей города.