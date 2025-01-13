Авторынок России вышел на допандемийный уровень

В прошлом году в России продано 1 571 272 новых автомобиля, что на 48,4% больше, чем в 2023-м. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Это самый высокий показатель за последние пять лет. Таким образом, российский авторынок вплотную приблизился к допандемийным показателям: в 2019 году в нашей стране продано 1,59 млн новых машин.

По словам генерального директора «Автостата» Сергея Целикова, 42% продаж пришлось на российские машины. Почти 70% из них оснащено автоматической. В столичном регионе в прошлом году был приобретен каждый пятый новый автомобиль, отметил он. Электромобили заняли 1% рынка, гибриды – 4%. При этом из 1,57 млн проданных машин примерно треть (32%) – это модели, выпущенные в 2023 году, рассказал Сергей Целиков.

Ранее эксперты назвали самые популярные подержанные автомобили в 2024 году. В январе в продаже было 530 тыс. автомобилей, а к концу года их месячное количество выросло до 765 тыс. машин. При этом средняя цена за последний год снижалась с 1,6 до 1,4 млн рублей. Хотя в прошлые годы наблюдался рост цен. В среднем в месяц покупали порядка 250 тыс. подержанных автомобилей, пик наблюдался в октябре – 295 тысяч машин купили за месяц. В день продается порядка 9 тысяч автомобилей.