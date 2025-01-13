Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил доходность по вкладам в рублях

С 26 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки в рублях по вкладам: «Новые деньги», «АТБ. Вклад», «АТБ. ВИП. Вклад» и «В плюсе». Доходность увеличена в среднем на 0,5% - 1%.

Максимальные ставки по депозитам без опции пополнения и снятия действуют на сроках до шести месяцев: «Новые деньги» — до 23,5%, «АТБ. Вклад» — до 23%, «АТБ. ВИП. Вклад» — до 23,2%; на сроках от 8 месяцев до 3 лет: «Новые деньги» — до 24%, «АТБ. Вклад» — до 23,5%, «АТБ. ВИП. Вклад» — до 23,7%.

При оформлении вклада «В плюсе» с возможностью пополнения в первые 90 дней процентная ставка составляет 25%. Далее предусмотрены ставки 20%, 22% и 22,5% годовых при размещении средств на сроки 6, 9 и 12 месяцев соответственно.

– Предложение актуально для новых и действующих клиентов.Все вклады Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации. Получить более детальную информацию, а также рассчитать доходность вкладов можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный), – говорится в сообщении банка.

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