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Главные показатели успеха для иркутян — семья, деньги и здоровье

МТС провела исследование среди жителей Иркутской области и выяснила, как они определяют успех, что делает их счастливыми и как бы они распорядились внезапно появившейся большой суммой денег.

Исследование, проведенное аналитиками онлайн-кинотеатра KION от МТС к выходу нового сезона сериала «Успешный», показало, что большинство иркутян связывают уровень счастья с количеством денег. Еще важными поводами для радости стали здоровье и семейное благополучие.

57% жителей Иркутской области уверены, что успех заключается в семейном счастье. Для 59% опрошенных — это материальное благополучие, а для 52% иркутян основным фактором успеха являются здоровье и долголетие.

Большинство жителей Иркутской области назвали деньги главным показателем счастья — этот вариант выбрали 92%. Больше всего опрошенных 76% ответили, что счастливыми их делает семья. 38% жителей Приангарья уверены, что счастливыми их делает здоровье. Хобби и увлечения стали основным фактором для счастья у 34% опрошенных, а путешествия — у 30%.

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от МТС выяснили, что внезапно получив крупную сумму денег, более половины жителей Иркутской области потратили бы ее на улучшение жилищных условий 58%. 54% опрошенных вложили бы деньги в инвестиции, 38% жителей региона потратили бы их на путешествие, а 27% — на подарки близким людям. Только 8% опрошенных потратили бы крупную сумму на образование.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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