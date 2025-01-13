Сайт Альфа-Банка признан самым удобным

Сайт Альфа-Банка alfabank.ru получил премию «Золотой сайт», заняв первое место в ключевой номинации «Лучший usability / UX» (удобство для пользователей). Кроме того, alfabank.ru стал лидером в номинации «Финансовый сервис, онлайн-банкинг».

В 2024 году Альфа-Банк значительно усовершенствовал сайт alfabank.ru, сделав его быстрее, понятнее и удобнее для посетителей. Структура и наполнение сайта отвечают потребностям пользователей, результатам тестирования и исследований.

«Золотой сайт» — ежегодный конкурс лучших интернет-проектов в Рунете. Подавать заявки могут разработчики сайтов и компании-владельцы проектов. В 2024 году на конкурс поступило более 600 заявок.