Ингосстрах Банк и X-WATERS продлевают акцию на участие в заплывах с кешбэком 20%

Ингосстрах Банк продлевает совместную акцию с X-WATERS – крупнейшим в России организатором соревнований по плаванию на открытой воде. До 31 января 2025 года любители плавания имеют возможность на выгодных условиях оплатить участие в заплывах.

За последний год старты X-WATERS собрали 15 000 участников. В 2025 году запланировано более 20 заплывов на территории России от Калининграда до Владивостока. Продлевая акцию, X-WATERS и Ингосстрах Банк приглашают поклонников плавания на открытой воде поставить спортивные цели на предстоящие заплывы и в рамках акции получить кешбэк 20% при оплате слотов картами Ингосстрах Банка.

Дополнительно ИнгоКарта позволяет копить кешбэк до 10% за покупку страховых полисов «Ингосстраха» для заплывов и в других востребованных категориях – от супермаркетов до автозаправок.

Кешбэк выплачивается Ингорублями на бонусный счет участника программы лояльности, которая реализуется совместно Инго Экосистемой и Ингосстрах Банком. Максимальный кешбэк по акции достигает 5 000 Ингорублей, которые можно использовать на сертификаты для покупок в Mad Wave, «Спортмастере», Ozon и у других партнеров.

– Для оплаты участия в соревнованиях X-WATERS можно воспользоваться действующей картой банка или оформить ИнгоКарту с доставкой, если ее еще нет. На сайте Ингосстрах Банка можно ознакомиться с подробными правилами акции, – говорится в сообщении банка