Ингосстрах Банк увеличивает доходность краткосрочных вкладов

С 10 января 2025 года Ингосстрах Банк увеличивает доходность вкладов, размещаемых на 3 и 4 месяца.

До 22,85% годовых увеличилась ставка при оформлении вклада «Карамель» на 3 месяца без пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока. Вклад доступен новым клиентам и всем, кто последние 3 месяца не пользовался сберегательными продуктами банка.

По вкладу «Классический» на сроках 3 и 4 месяца ставки выросли и достигли 22,75% и 22,9% годовых соответственно. Депозит открывается без опций снятия и пополнения.

При оформлении подписки Инго можно получить дополнительно до 1% годовых от суммы срочных вкладов до 2 млн ₽ при покупках по картам банка от 30 000 ₽ в месяц. Дополнительный доход начисляется Ингорублями на бонусный счет программы лояльности Инго Бонус, которую совместно реализуют Инго Экосистема и Ингосстрах Банк.

При оформлении депозитов в интернет-банке и приложении Ингосстрах Банка действуют ставки на 0,25 процентного пункта выше, чем при открытии в офисах. Ознакомиться с подробными условиями и изменениями ставок по вкладам при выборе других сроков можно на сайте Ингосстрах Банка.