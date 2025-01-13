Оформлять документы для получения налоговых вычетов будут по-новому

ФНС утвердила новые формы документов, соответствующий приказ вступил в силу 12 января.

Это касается таких документов, как заявление о предоставлении вычета, уведомление о подтверждении права на вычеты, а также формат представления документов в электронном виде.

При заполнении заявления на предоставление налогового вычета теперь можно не вписывать ИНН, если есть номер записи из единого регистра населения (ЕРН) или указаны персональные данные. Это связано с переходом на использование в налоговой документации сведений из федерального информационного ресурса, содержащего данные о каждом россиянине.

Изменения коснулись и самих социальных налоговых вычетов. Так, общий размер вычета увеличился со 120 000 до 150 тысяч рублей. Изменился лимит на обучение детей — теперь 110 000 рублей вместо 50 000 рублей.

Максимальная сумма, которую можно получить по всем социальным вычетам — 19 500 рублей (было 15 600), за обучение каждого ребенка — 14 300 рублей (было 6 500 рублей).