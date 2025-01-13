«Байкал Энергия» провела хоккейный матч за чистый Байкал

Внимание гостей ледовой арены привлекли к важнейшей экологической проблеме региона – пластиковому загрязнению на Байкале. На матче был организован сбор пластикового мусора, всего собрали более тысячи бутылок.

Ассоциация «Байкал без пластика» при поддержке энергохолдинга Эн+ организовала на территории арены несколько точек для сбора пластикового мусора, куда каждый зритель мог опустить пластиковые бутылки и крышечки. И, несмотря на то, что это только первая подобная акция, люди охотно приносили и сдавали пластиковый мусор.

Кроме того, в холле ледового дворца «Байкал» прошел мастер-класс по переработке крышечек от бутылок. Участники научились создавать из них оригинальные сувениры и получили полезные советы о том, как правильно утилизировать пластик. В мастер-классе приняли участие более 200 взрослых и детей.

В Ассоциации «Байкал без пластика» уверены, что это вдохновило многих на ответственное отношение к природе родного региона.

Ассоциация «Байкал без пластика» создана по инициативе Эн+ в 2022 году. Ее членами уже являются 29 компаний, в числе которых представители крупного бизнеса, образовательные и некоммерческие организации, государственные структуры. Цель ассоциации - изменение отношения общества к проблеме загрязнения Байкала, о чем неоднократно говорил основатель энергохолдинга Олег Дерипаска. В частности, участники ассоциации выступают с поддержкой запрета на использование одноразовой пластиковой посуды и пакетов на Байкальской природной территории, содействуют в создании и развитии инфраструктуры для сбора, сортировки и переработки пластиковых отходов. Важным направлением работы является повышение экологической грамотности населения, организация мероприятий, в том числе образовательных, для представителей бизнеса и населения.