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Центробанк РФ: «Заморозка вкладов – абсурд»

Это полностью подорвет доверие россиян к банковской системе. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Банка России.

Регулятор ответил на вопрос о заморозке вкладов.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», – говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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