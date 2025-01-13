Центробанк РФ: «Заморозка вкладов – абсурд»

Это полностью подорвет доверие россиян к банковской системе. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале Банка России.

Регулятор ответил на вопрос о заморозке вкладов.

«Эта идея абсурдна. Помимо того, что это грубейшее нарушение права граждан и компаний распоряжаться своими активами, подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», – говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что в любой рыночной экономике, составной частью которой является банковское кредитование, подобный шаг немыслим.