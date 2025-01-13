Байкал без льда: что скрывается за аномальной зимой?

Сможет ли Байкал покрыться льдом этой зимой? Полстраны в тревоге, обсуждая, будет ли на великом озере лёд. Аттестованный гид и организатор экскурсий по Иркутску и Байкалу, Татьяна Бройдо, поделилась с SIA.RU, что в сети разгоняется паника о том, что льда на Байкале нет и не будет в этом сезоне.

Федеральные СМИ подливают масла в огонь, распространяя новости со ссылкой на местное подразделение МЧС, что Байкал в этом сезоне может не замерзнуть вовсе. «Аномально тёплая погода», «обещания зимы, которая не наступит»... Однако, по словам Татьяны, утверждения о полном отсутствии льда сильно преувеличены.

«На самом деле, сообщение МЧС (ссылка здесь https://t.me/baikalpso/882) говорит лишь о том, что процесс замерзания Байкала идёт медленнее обычного. Вопрос состоит не в том, замёрзнет ли озеро вообще, а в том, когда именно это произойдёт», – подчёркивает эксперт.

Она добавляет, что предупреждения МЧС направлены на предотвращение несчастных случаев, так как некоторые автомобилисты уже рискнули выехать на тонкий лёд, что привело к трагедиям.

Космомониторинг подтверждает: льда действительно пока почти нет.

«Свежие снимки показывают, что до Святого носа и выше по западному берегу везде вода. В прошлом году в это время льда было значительно больше», – отмечает Татьяна Бройдо.

Что делать тем, кто планирует поездку на Байкал? Эксперт советует планировать альтернативные маршруты.

«Не планировать переходы на СВП (судно на воздушной подушке) с Листвянки до Хужира в даты до 10-15 февраля. Точно воздержаться от выезда на лед на автомобиле. Аккуратно кататься на коньках по неокрепшему льду. Закладывать дополнительный бюджет на переправу на остров Ольхон на СВП, так как ледовой дороги, вероятно, до середины февраля не будет».

Однако не всё так мрачно: в проливах Малого моря на Байкале лёд уже встал, и можно смело кататься на коньках.