Иркутская область готовится принять этап Международного ралли «Шелковый путь» в 2025 году

В июле 2025 года Иркутская область станет одной из ключевых точек маршрута престижного Международного ралли «Шелковый путь». Старт гонки запланирован на 12 июля в Иркутске.

Организаторы ежегодно меняют маршрут ралли, делая его ещё более захватывающим. В этот раз гонка пройдёт по территории двух стран — России и Монголии. Впервые в истории российского этапа участники начнут своё путешествие в Иркутской области, затем проследуют через Бурятию в Монголию и вновь вернутся в Россию для финиша в Горно-Алтайске 22 июля.

13 января в Правительстве Иркутской области под руководством губернатора Игоря Кобзева состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к этому масштабному событию.

— Подготовка к такому мероприятию требует особого внимания ко всем аспектам, учитывая специфику проведения ралли. Мы будем тесно сотрудничать с руководителем проекта Владимиром Чагиным, чтобы учесть все нюансы. Стоит отметить, что у нас уже есть успешный опыт проведения «Шелкового пути» в 2019 году, поэтому мы готовы встретить участников на высоком уровне, — подчеркнул губернатор.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие спортсмены из более чем 13 стран мира. Для обеспечения гонки будут привлечены свыше 1000 человек и около 350 единиц техники. Победители будут определены в пяти категориях: грузовики, легковые автомобили, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы.