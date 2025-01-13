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Газпром готовится к массовым сокращениям: центральный аппарат уменьшат вдвое

Газпром подтвердил планы по значительному сокращению численности сотрудников в центральном аппарате компании. Ожидается, что количество персонала уменьшится почти вдвое — с 4100 до 2500 человек, сообщает портал 47news. Эта информация начала распространяться в компании в прошлую пятницу.

Предложение о сокращении было направлено председателю правления Алексею Миллеру в конце декабря заместителем председателя Еленой Илюхиной. В письме отмечается, что за последние 20 лет численность администрации Газпрома значительно увеличилась, а фонд оплаты труда составляет 50 млрд рублей в год.

Инициатива по сокращению не принадлежит зампреду, а является процедурным оформлением решения Газпрома. Илюхина подчеркивает, что вызовы, стоящие перед компанией, требуют сокращения сроков подготовки решений, устранения дублирующих функций и излишней бюрократии, а также повышения эффективности сотрудников, участвующих в ключевых процессах компании. Также необходимо оптимизировать издержки на всех уровнях управления и производства.

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Целевой численностью центрального аппарата предлагается считать 2,5 тысячи человек. В документе используется термин "сократить". В качестве примера приводится корпорация Росатом, где при 350 тыс. сотрудников управленческий аппарат состоит из 1246 человек. В Газпроме, где работает 500 тысяч человек, при сокращении 40% менеджеров и топ-менеджеров пропорция будет аналогичной.

Средства, высвобожденные от сокращения расходов на оплату труда и социальные выплаты, предложено направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала.

Напомним, что в 2022 году Газпром запустил в Иркутской области в промышленную эксплуатацию Ковыктинское газоконденсатное месторождение, являющееся наряду с Чаяндинским нефтегазоконденсатным месторождением ключевым источником для обеспечения поставок газа в магистральный газопровод «Сила Сибири».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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