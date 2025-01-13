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Пять уникальных мест Иркутской области вошли в топ-100 лучших фото России на картах 2ГИС

В их числе, мыс Хабартуй, Бакланий камень, колесо обозрения.

В 2024 году 2ГИС представил подборку из 100 лучших фотографий, сделанных пользователями и добавленных на карты. Искусственный интеллект отобрал эти снимки из более чем 6 миллионов изображений. Среди них — уникальные природные ландшафты, архитектурные памятники, живописные парки, набережные и популярные туристические маршруты. Фотографии были сделаны в 34 регионах страны.

Наиболее часто нейросеть выбирала снимки Москвы (8 фото), Петропавловска-Камчатского (6 фото) и Санкт-Петербурга (6 фото). Также в топ-100 попали пять фотографий Иркутска и области – мыс ХабартуйБакланий каменьколесо обозрения «Кругозор» и другие.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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