Новые машины в России в 2025 году уже успели подорожать: главное к утру

К текущему утру стало известно, что в России прогнозируют снижение темпов роста зарплат, новые машины уже успели подорожать в 2025 году, доля сделок без ипотеки в столице достигла рекордного значения, а на Байкале все еще продолжается процесс становления льда. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Неипотечные рекорды

В связи с высокими ставками ситуация на рынке недвижимости в столице РФ изменилась. Впервые с 2016 года максимальная доля сделок – около 85% – происходит без ипотеки. Для сравнения – в 2024-м таковых было около 35%. В связи с тем, что многим ипотека стала недоступной, в текущей ситуации люди в основном продают уже имеющееся жилье, добавляют свои сбережения и покупают другие объекты, отмечают эксперты.

Автомобили дорожают

Уже в начале 2025 года новые автомобили успели подорожать: цены на них в среднем взлетели до 5%. Аналитики связывают изменения стоимости с повышением утилизационного сбора. В первую очередь, растут цены на самые популярные модели. На те, что покупают хуже, делать наценки не спешат, чтобы стимулировать их приобретение. Предполагается, что изменение ценников продолжится: уже в ближайшие месяцы мы можем увидеть на них цифры, которые больше примерно на 10% больше тех, что были к концу 2024-го.

Рост зарплат притормозит

Замедление темпа роста заработных плат ожидают в России. Эксперты предполагают, что это может произойти на фоне увеличения окладов в 2024-м. При этом, учитывая, что проблема дефицита кадров в России все еще наблюдается, увеличение зарплат продолжится, но примерно в два раза менее активно, чем годом ранее, то есть среднее увеличение доходов россиян в 2025-м может составить около 4%.

Байкал с риском

Процесс становления льда на Байкале все еще продолжается, в результате чего выход и выезд на его поверхность является опасным: фиксируется немало участков с открытой водой. Нарушение правил приводит к происшествиям и трагедиям. Накануне под лед снова ушел автомобиль, вес которого не выдержала неплотная корка водоема. Гостей и жителей Иркутской области и Бурятии просят воздержаться от прогулок и поездок по необорудованным для этих целей местам.

Резонансный арт-объект

Дайверы в Листвянке Иркутской области установили на дне озера Байкал арт-объект – рыцаря в доспехах с колоколом. Они хотели, чтобы фигура стала местной достопримечательностью, в частности, для тех, кто ныряет под воду. Однако рыцарь подвергся критике со стороны жителей. Ситуацией заинтересовалась природоохранная прокуратура, начавшая соответствующую проверку.