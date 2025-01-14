Новый арт-объект установили на дне Байкала – им заинтересовалась прокуратура

Дайверы установили новый арт-объект на дне озера Байкал. Скульптуру рыцаря с колоколом разместили в районе поселка Листвянка Иркутской области – ею заинтересовалась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, следует из данных в тг-канале ведомства.

«Направлены поручения в органы Росприроднадзора, Росрыболовства, Лисвянскинского муниципального образования для рассмотрения и принятия мер в рамках компетенции», – прокомментировали в прокуратуре.

Установка скульптуры вызвала неоднозначные реакции: некоторым жителям понравилась такая идея, другие ее раскритиковали. Авторы предполагали, что фигура станет местной достопримечательностью.