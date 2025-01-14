Рост вопреки санкциям: Индекс МосБиржи обновляет максимумы благодаря поддержке от нефти и рубля

Индекс МосБиржи продолжает демонстрировать устойчивый рост, достигнув новых недельных максимумов, несмотря на ужесточение санкционного давления. Важную роль в этом играют повышение цен на нефть и ослабление рубля, создающие благоприятные условия для российских компаний-экспортеров. В понедельник индекс прибавил почти 1,5%, закрывшись на отметке 2866 пунктов.

Препятствием для более уверенного подъема российского рынка остаются высокие санкционные риски, которые реализовались в пятницу в виде очередного пакета санкций против нефтегазового сектора РФ. Тем не менее валютный фактор усилил поддержку Индекса МосБиржи. Рубль завершил понедельник в ощутимом минусе, что вместе с продолжающимся подорожанием нефти создает благоприятные с фундаментальной точки зрения условия для многих компаний, причем не только для экспортеров.

– Дополнительным фактором повышенного спроса на акции остаются ожидания улучшения геополитической обстановки для России. Они периодически подпитываются соответствующими заявлениями официальных лиц. Правда, эта риторика не всегда бывает однозначной и позитивной в плане приближения к компромиссу, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиций.

Эксперты подчеркивают, что общий оптимизм на рынке сохраняется, и при отсутствии ухудшения ключевых внешних условий Индекс МосБиржи может попытаться преодолеть очередное сильное сопротивление, сформированное на уровне пятилетнего максимума начала 2025 года.