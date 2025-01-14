Названы главные HR-тренды 2025 года

Их собрали специалисты рекрутингового сервиса hh.ru.

Навыки важнее диплома

Работодатели все чаще смотрят на реальный опыт соискателей, оценивая кандидатов по конкретным кейсам, тестовым заданиям, профессиональным достижениям – а не по формальному образованию.

Кроме того, на рынке ценят кандидатов с развитыми софт-скиллами. «В эпоху автоматизации и быстрых изменений адаптивность, креативность и умение находить общий язык с коллегами становятся ключевыми», – отмечает Ирина Загоскина, IT HR в СДЭК.

Искусственный интеллект в найме

Способность эффективно делегировать нейросетям рутинные задачи дает кандидатам преимущество перед другими соискателями. Заметно растет спрос и на ИИ-экспертов, например промпт-инженеров и специалистов по машинному обучению. «Год назад все переживали, что ИИ заменит разработчиков. Сейчас стало понятно: ИИ – это просто инструмент. Но умение с ним работать стало чуть ли не главным навыком», – пишет Андрей Смирнов, руководитель клиентской разработки в X5 Tech.

С другой стороны, ИИ позволяет автоматизировать сам рекрутинг: нейросети составляют описания вакансий, отбирают релевантные им отклики, ранжируют резюме и дают соискателям развернутую обратную связь. Это ускоряет процесс найма, а вместе с тем – экономит время и деньги компаний.

Человек превыше всего

Новый рынок предъявляет требования не только к соискателям, но и к работодателям. Последние стараются «ставить себя на место» специалистов и все чаще акцентируют внимание на том, что важно для сотрудников и кандидатов, включая, например, психологический комфорт и атмосферу в коллективе.

Прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда – «must-have» (набор обязательных условий) для привлекательности в глазах соискателей. «Сейчас время кандидатов. Они ценят себя. Компании понимают, что будет торг. Стараются создать условия», – резюмирует Александр Торбек, фронтенд-девелопер в Сбере.

Гибкость как суперсила

Помимо работы с ИИ, высоко ценятся такие навыки кандидатов, как их адаптивность, гибкость, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. «Мир меняется быстрее, чем курс доллара. На плаву останутся те, кто готов адаптироваться к новым реалиям и изменениям», – комментирует Алена Евдокимова, IT HR в Сбере.

Работодатели также нередко отдают предпочтение кросс-функциональным специалистам, готовым брать на себя разные роли и действовать проактивно даже в нестандартных ситуациях.

Развитие сотрудников – инвестиция

Компании заинтересованы в том, чтобы не терять своих сотрудников, поэтому готовы вкладываться в их развитие. Это выражается, во-первых, в карьерной поддержке действующих специалистов, а во-вторых – в поиске молодых талантов.

Джунов «выращивают» с помощью менторинга и программ корпоративного обучения. Такой подход работодателей к отбору кандидатов и их удержанию можно назвать «стратегической инвестицией»: компании стремятся создать все необходимые условия, чтобы снизить текучесть кадров и усилить команду.

Соискателям же, как пишет Елена Махова, продюсер-методолог в VK, в нынешних реалиях нужно «постоянно себя прокачивать». При этом, чтобы быть востребованным, «можно быть новичком, просто не останавливаться в обучении».