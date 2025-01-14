Ипотека — единственный сегмент банковской розницы, показавший рост в декабре 2024 год

В декабре 2024 года ипотечное кредитование стало единственным сегментом банковской розницы, который показал рост. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG, выдачи ипотеки увеличились на 1,4% по количеству и на 3,7% по объему по сравнению с ноябрем, составив 58 100 кредитов на сумму 273,6 млрд рублей.

Средний чек кредита также вырос на 2,3%, достигнув 4,71 млн рублей. Однако, в сравнении с декабрем 2023 года, количество выданных кредитов снизилось на 69%, а объем — на 65,7%.

За весь 2024 год банки выдали ипотеки на 4,8 трлн рублей, что на 38,9% меньше, чем в рекордном 2023 году, когда объем кредитования достиг 7,8 трлн рублей. Этот показатель сопоставим с итогами 2022 года, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Старший аналитик Frank RG Ксения Матенкова связывает снижение годовых выдач ипотеки с мерами Банка России, а также с ростом ставок по рыночной ипотеке и цен на жилье.

Эксперты предупреждают, что в январе рынок может ожидать еще больший спад.