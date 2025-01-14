Иркутянин ушел на СВО, чтобы выплатить долг по алиментам

35-летний житель Иркутска задолжал около 1 млн рублей по алиментам. Чтобы вернуть деньги, мужчина решил принять участие в спецоперации, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Установлено, что ранее из-за неуплаты алиментов должника привлекали к административной ответственности – назначили 100 часов обязательных работ. Поскольку эти меры не побудили вернуть деньги, было возбуждено уголовное дело.

Чтобы выплатить алименты, а также избежать уголовной ответственности, мужчина принял решение идти на СВО, заключив контракт с Министерством обороны РФ. После этого уголовное дело было прекращено, а долг погашен в полном объеме.