Китайский бизнес в 4 раза чаще регистрирует компании в России: новые тренды

Китайский бизнес значительно увеличил количество регистраций компаний в России. Согласно исследованию «СПАРК-Интерфакс», о котором сообщают "Ведомости", среднемесячное количество регистраций юридических лиц с участием китайских представителей выросло в 3,6 раза в период с 2022 по 2024 год по сравнению с уровнем 2020–2021 годов.

До введения санкций в среднем регистрировалось менее 40 компаний в месяц, а после — уже 135–145.

Интерес к регистрации бизнеса в России также вырос со стороны других дружественных стран. Среднемесячные регистрации увеличились: из Киргизии — в 2,2 раза (с 20 до 40–45 в месяц), из Белоруссии — в 1,7 раза (со 120 до 145–150), из Турции — в 1,5 раза (с 10 до 15–18), из Казахстана — в 1,4 раза (с 20 до 30–35). Также наблюдалась высокая динамика регистраций из стран с относительно небольшим числом оформлений (менее 30 компаний в квартал). Предприниматели из Вьетнама увеличили число регистраций в 4,5 раза, из Таджикистана — в 2,2 раза, из Ирана — в 2,1 раза, из Индии — в 1,5 раза.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году установил новый рекорд, увеличившись до $244,81 млрд, что на 1,9% превышает показатели предыдущего года. Экспорт Китая в Россию за указанный период вырос на 4,1%, достигнув отметки в $115,5 млрд. Импорт из России в Китай остался на уровне предыдущего года, составив $129,32 млрд.