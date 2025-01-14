Новости

Туризм 2025, последние новости
«Можем удивить даже бывалых туристов»
Иркутская область готовится принять этап Международного ралли «Шелковый путь» в 2025 году
Байкал без льда: что скрывается за аномальной зимой?
Все материалы сюжета

Основная доля нового предложения ТЦ в регионах будет состоять из малоформатных центров

В основном открываться будут районные и окружные комплексы. Об этом пишет консалтинговая компания Nikoliers.

Основная доля нового предложения в 2025 году в регионах РФ будет состоять из малоформатных ТЦ, в основном открываться будут районные и окружные комплексы.

Читайте также:

Иркутяне назвали самые бесполезные покупки в 2024 году
9 января 2025
Фуд-холлы в регионах: новые точки притяжения для покупателей в ТЦ
27 декабря 2024

Этот тренд специалисты наблюдают с 2022 года, и по прогнозам Nikoliers, он сохранится в текущем году. С 2026 года в новом предложении появятся ТЦ «регионального» и «суперрегионального» форматов. На классический формат ТЦ в регионах России будет приходиться 93% нового предложения.

«Увеличение объема нового предложения в текущем году произойдет за счет объектов, которые несколько раз переносили сроки открытия с более ранних периодов. Отмечу также, что в последние годы наблюдается повышенный интерес к малоформатным торговым центрам районного формата. Такие торговые центры продемонстрировали большую устойчивость к негативным эффектам кризисных ситуаций по сравнению с другими форматами, что объясняет их популярность», – говорит Анна Никандрова, партнер Nikoliers.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Одежный ритейл":
Все материалы сюжета (543)


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес