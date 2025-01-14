Рекордный товарооборот: объемы торговли между Россией и Китаем достигли $244,81 млрд в 2024 году

Товарооборот между Россией и Китаем в 2024 году установил новый рекорд, увеличившись до $244,81 млрд, что на 1,9% превышает показатели предыдущего года. Эти данные были получены из отчета Главного таможенного управления КНР и подтверждены расчетами «РИА Новости».

Экспорт Китая в Россию за указанный период вырос на 4,1%, достигнув отметки в $115,5 млрд. Импорт из России в Китай остался на уровне предыдущего года, составив $129,32 млрд.

В декабре 2024 года объем двусторонней торговли между странами достиг $21,97 млрд. Экспорт России в Китай составил $10,67 млрд, тогда как импорт из Китая — $11,3 млрд.

Также стоит отметить, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию с января по ноябрь 2024 года увеличился на 28,6%, достигнув объема в $13,8 млрд.