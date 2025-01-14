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Штрафы до 5 миллионов и тюрьма: Кабмин усиливает ответственность за разглашение тайн бизнеса

Правительство взяло курс на жесткое наказание за разглашение конфиденциальной информации. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение Минфина России об увеличении штрафов за раскрытие налоговой, банковской и коммерческой тайны. Штрафы взлетят с 1,5 миллиона до целых 5 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Не обойдется без уголовной ответственности: помимо материального наказания, преступники будут подвергнуты тюремному заключению. Законопроект предусматривает усиление наказания за преступления, совершенные группой лиц или повлекшие крупные убытки. Вместо прежних 1,5 миллиона рублей виновникам грозит штраф до 5 миллионов рублей и обязательная тюремная отсидка минимум на два года. И да, эти виды наказания могут применяться одновременно!

Если же нарушение приведет к серьезным последствиям, злоумышленника отправят на срок от трех до семи лет в колонию, вдобавок обложат штрафом от 1 до 5 миллионов рублей. Ранее такие случаи могли закончиться принудительными работами на пять лет или заключением на семь лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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