Антироссийские санкции ударили молниеносно: десятки танкеров застряли в портах спустя всего три дня

Всего через три дня после того, как США ввели санкции, затронувшие 183 танкера, десятки судов столкнулись с серьезными проблемами при разгрузке в портах Азии и Ближнего Востока. Владельцам приходится срочно искать новых покупателей и перегружать грузы на "чистые" суда.

Масштабные санкции США против российской нефтяной отрасли вступили в силу 10 января. Хотя разрешалось выполнение контрактов, заключенных до этого момента, несколько танкеров, попавших в черные списки, так и не смогли завершить разгрузку и оказались брошенными на рейдах в странах-импортерах.

По сообщению Reuters, по меньшей мере 65 нефтяных танкеров бросили якорь в нескольких местах, в том числе у берегов Китая и России, с тех пор, как Соединенные Штаты объявили о новом пакете санкций 10 января. Об этом свидетельствуют данные отслеживания судов, опубликованные в понедельник. Согласно анализу Reuters, основанному на данных MarineTraffic и LSEG о слежении за судами, пять из этих танкеров стояли у китайских портов, еще семь бросили якорь у берегов Сингапура, а остальные остановились вблизи России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

На этом фоне котировки нефти переписали пятимесячные вершины. Brent приблизилась к $81,7, WTI – к $77,6. По мнению аналитиков, росту нефтяных цен продолжают способствовать опасения, что из-за новых санкций США против российской нефти ее поставки сократятся.