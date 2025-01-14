Новости

Туризм 2025, последние новости
«Можем удивить даже бывалых туристов»
Иркутская область готовится принять этап Международного ралли «Шелковый путь» в 2025 году
Байкал без льда: что скрывается за аномальной зимой?
Все материалы сюжета

Роспотребнадзор внепланово проверит торговую сеть «Светофор»

Читайте также:

Иркутяне назвали самые бесполезные покупки в 2024 году
9 января 2025
Китай стал одним из ведущих поставщиков пива в Россию
6 января 2025

В каких регионах пройдут проверки – неизвестно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова Минэкономразвития и Роспотребнадзору.

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети «Светофор». Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги. В каких конкретно регионах пройдут проверки, пока неизвестно.

Источник в кабмине сообщил «Известиям», что в правительстве отреагировали на обращение депутата Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий. В конце декабря 2024 года парламентарий попросил кабмин провести такой контроль «Светофора» на фоне многочисленных нарушений – продаж некачественной и небезопасной продукции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1601)


Реклама на сайте

"Сервико"
«Надеемся на лучшее, рассчитываем на то, что есть» – Виктор Захаров, «Сервико»
«Все квартиры заняты». Как работает доходный дом «ВЭЛКО»
«Детям в спорте нужны кумиры»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес