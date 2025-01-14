Роспотребнадзор внепланово проверит торговую сеть «Светофор»

В каких регионах пройдут проверки – неизвестно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на поручение первого вице-премьера Дениса Мантурова Минэкономразвития и Роспотребнадзору.

Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в федеральной торговой сети «Светофор». Первый вице-премьер Денис Мантуров уже поручил службе и Минэкономразвития представить в правительство необходимые для этого бумаги. В каких конкретно регионах пройдут проверки, пока неизвестно.

Источник в кабмине сообщил «Известиям», что в правительстве отреагировали на обращение депутата Сергея Лисовского, поручив проработать проведение необходимых надзорных мероприятий. В конце декабря 2024 года парламентарий попросил кабмин провести такой контроль «Светофора» на фоне многочисленных нарушений – продаж некачественной и небезопасной продукции.